Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Динамо - Верес

Стала известна дата перенесенного матча 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес". Эта игра состоится в среду, 1-го мая в Киеве, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Дату встречи подтверждает и официальный сайт лиги. Время игры будет определено позже.

Напомним, этот поединок должен был состояться в конце августа, но был перенесен из-за участия киевлян в Лиге конференций.