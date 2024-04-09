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Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Динамо - Верес

Премьер-лига

Поединок должен был состояться в августе

Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Динамо - Верес

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Стала известна дата перенесенного матча 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес". Эта игра состоится в среду, 1-го мая в Киеве, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Дату встречи подтверждает и официальный сайт лиги. Время игры будет определено позже.

Напомним, этот поединок должен был состояться в конце августа, но был перенесен из-за участия киевлян в Лиге конференций.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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