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Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Динамо - Верес
Поединок должен был состояться в августе
Фото: ФК Динамо Київ
Стала известна дата перенесенного матча 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес". Эта игра состоится в среду, 1-го мая в Киеве, сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Дату встречи подтверждает и официальный сайт лиги. Время игры будет определено позже.
Напомним, этот поединок должен был состояться в конце августа, но был перенесен из-за участия киевлян в Лиге конференций.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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