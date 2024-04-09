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Рыбалка: Конечно, голкипер Динамо нам помог
Полузащитник ЛНЗ дал комментарий после ничьей с киевлянами
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Опытный полузащитник "ЛНЗ" Сергей Рыбалка оценил ход матча 23-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).
— Для "ЛНЗ" сыграть вничью с "Динамо" в Киеве – достижение?
— Смотрите, динамовцы весной набрали хороший ход. "Динамо" сейчас в хорошей форме. Последние их матчи – этому подтверждение. Мы знали, что на футбольном поле нам придется много работать.
— Ярмоленко забил быстрый гол. Какие тебя мысли были после пропущенного мяча?
— Уступая 0:1, нужно было играть организованно. В нашей команде все прекрасно понимали, что много голевых моментов мы не будем иметь. Однако один-два момента у ворот соперника мы всегда можем создать. Настраивались на то, чтобы этот момент реализовать. Конечно, голкипер соперника нам помог.
— Ты ведь подавал этот угловой?
— Да. Я увидел, что Нещерет стал ловить мяч, хотя подача была сильная. Кипер "Динамо" ошибся, а наш игрок Салиху в касание переправил мяч в ворота динамовцев.
— Как ты считаешь, "ЛНЗ" лучше играл в первом тайме, или все же, во втором?
— Я думаю, что мы оба тайма провели на хорошем уровне. Все ребята старались. Да, хозяева создавали моменты у наших ворот, но удача была на нашей стороне.
— Вы заслужили на ничью?
— Для нас это позитивный результат, особенно на фоне последних неудач.
— Тебе, как опытному футболисту легче рассудить, кто сильнее играет весной – "Шахтер" или "Динамо"?
— "Динамо" весной находится в хорошей форме, да и "Шахтер" также демонстрирует приличный футбол. В середине мая у них будет очный поединок, пусть в очном противостоянии они и решат, кто будет чемпионом Украины. Оба клуба достойны золотых медалей, - считает Рыбалка.
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