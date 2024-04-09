Рыбалка: Конечно, голкипер Динамо нам помог

Опытный полузащитник "ЛНЗ" Сергей Рыбалка оценил ход матча 23-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

— Для "ЛНЗ" сыграть вничью с "Динамо" в Киеве – достижение?

— Смотрите, динамовцы весной набрали хороший ход. "Динамо" сейчас в хорошей форме. Последние их матчи – этому подтверждение. Мы знали, что на футбольном поле нам придется много работать.

— Ярмоленко забил быстрый гол. Какие тебя мысли были после пропущенного мяча?

— Уступая 0:1, нужно было играть организованно. В нашей команде все прекрасно понимали, что много голевых моментов мы не будем иметь. Однако один-два момента у ворот соперника мы всегда можем создать. Настраивались на то, чтобы этот момент реализовать. Конечно, голкипер соперника нам помог.

— Ты ведь подавал этот угловой?

— Да. Я увидел, что Нещерет стал ловить мяч, хотя подача была сильная. Кипер "Динамо" ошибся, а наш игрок Салиху в касание переправил мяч в ворота динамовцев.

— Как ты считаешь, "ЛНЗ" лучше играл в первом тайме, или все же, во втором?

— Я думаю, что мы оба тайма провели на хорошем уровне. Все ребята старались. Да, хозяева создавали моменты у наших ворот, но удача была на нашей стороне.

— Вы заслужили на ничью?

— Для нас это позитивный результат, особенно на фоне последних неудач.

— Тебе, как опытному футболисту легче рассудить, кто сильнее играет весной – "Шахтер" или "Динамо"?

— "Динамо" весной находится в хорошей форме, да и "Шахтер" также демонстрирует приличный футбол. В середине мая у них будет очный поединок, пусть в очном противостоянии они и решат, кто будет чемпионом Украины. Оба клуба достойны золотых медалей, - считает Рыбалка.