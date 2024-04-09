Спортивный врач подробнее объяснил характер травмы Будковского

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк детально прокомментировал травму форварда "Полесья" Филиппа Будковского в матче 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2).

Напомним, Филипп и защитник закарпатцев столкнулись головами в одном из игровых эпизодов.

"Очень прокайфовал от пресс-релиза "Полесья", относительно Будковского, который "сломал гайморову кость", потому что на самом деле такой кости не существует. По крайней мере, я о такой не слышал, европейская и мировая медицина тоже.

Скорее всего, речь идет о гайморовой пазухе, к травме которой может привести перелом скуловой кости, толщи верхней челюсти или носа. Таким образом, что именно повредил игрок до сих пор остается загадкой, но, скорее всего, речь таки идет о гайморовой пазухе.

Гайморова пазуха - это воздушная полость, которая отвечает за увлажнение слизистой носа, помогает при дыхании, согревает воздух, а также имеет иммунную функцию.

Перелом этой структуры может иметь неприятные последствия, ведь важно восстановить герметичность пазухи. Если этим пренебречь, то у игрока могут развиться хронические гаймориты, затрудненное дыхание и насморк.

Вопрос об операции стоит в плоскости смещения обломков. Если это трещина и обломки рядом - не нужно, если же обломки смещены, то лучше восстановить герметичность операционно", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".