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Спортивный врач подробнее объяснил характер травмы Будковского

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Спортивный врач подробнее объяснил характер травмы Будковского

Фото: ФК Полісся

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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк детально прокомментировал травму форварда "Полесья" Филиппа Будковского в матче 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2).

Напомним, Филипп и защитник закарпатцев столкнулись головами в одном из игровых эпизодов.

"Очень прокайфовал от пресс-релиза "Полесья", относительно Будковского, который "сломал гайморову кость", потому что на самом деле такой кости не существует. По крайней мере, я о такой не слышал, европейская и мировая медицина тоже.

Скорее всего, речь идет о гайморовой пазухе, к травме которой может привести перелом скуловой кости, толщи верхней челюсти или носа. Таким образом, что именно повредил игрок до сих пор остается загадкой, но, скорее всего, речь таки идет о гайморовой пазухе.

Гайморова пазуха - это воздушная полость, которая отвечает за увлажнение слизистой носа, помогает при дыхании, согревает воздух, а также имеет иммунную функцию.

Перелом этой структуры может иметь неприятные последствия, ведь важно восстановить герметичность пазухи. Если этим пренебречь, то у игрока могут развиться хронические гаймориты, затрудненное дыхание и насморк.

Вопрос об операции стоит в плоскости смещения обломков. Если это трещина и обломки рядом - не нужно, если же обломки смещены, то лучше восстановить герметичность операционно", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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