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Вацко: Днепр-1 нацелился на Супрягу. Все выглядит так, что в Динамо у него нет будущего

Премьер-лига
Обновлено

Ждем Владислава в Днепре-1

Вацко: Днепр-1 нацелился на Супрягу. Все выглядит так, что в Динамо у него нет будущего

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил, что "Днепр-1" действительно проявляет некоторый интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.

"Что касается Супряги. Я думаю, что все идет к тому, что Влад покинет "Динамо". Я знаю, что "Днепр-1" им интересуется. Клубу очень нужен форвард. Зимой они серьезно работали – пытались подписать Степанюка, Кулача. Искали нападающего, но не нашли. Не сложилось. А сейчас нацелились на Супрягу.

Недавно видели на стадионе "Динамо", что Селезнев разговаривал с Супрягой. Евгений может действительно повлечь за собой положительный перелом в карьере Супряги.

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Читал о зарплате Супряги в размере 35 000 евро в месяц. Мой WhatsApp говорит, что это очень существенно не соответствует действительности. Я думаю, что с экономической точки зрения "Днепр-1" сможет добиться компромисса с Владом.

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Все выглядит так, что в "Динамо" у Супряги вряд ли есть будущее", - сказал Вацко.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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