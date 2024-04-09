Вацко: Днепр-1 нацелился на Супрягу. Все выглядит так, что в Динамо у него нет будущего

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил, что "Днепр-1" действительно проявляет некоторый интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.

"Что касается Супряги. Я думаю, что все идет к тому, что Влад покинет "Динамо". Я знаю, что "Днепр-1" им интересуется. Клубу очень нужен форвард. Зимой они серьезно работали – пытались подписать Степанюка, Кулача. Искали нападающего, но не нашли. Не сложилось. А сейчас нацелились на Супрягу.

Недавно видели на стадионе "Динамо", что Селезнев разговаривал с Супрягой. Евгений может действительно повлечь за собой положительный перелом в карьере Супряги.