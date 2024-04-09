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Вацко: Днепр-1 нацелился на Супрягу. Все выглядит так, что в Динамо у него нет будущего
Ждем Владислава в Днепре-1
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил, что "Днепр-1" действительно
"Что касается Супряги. Я думаю, что все идет к тому, что Влад покинет "Динамо". Я знаю, что "Днепр-1" им интересуется. Клубу очень нужен форвард. Зимой они серьезно работали – пытались подписать Степанюка, Кулача. Искали нападающего, но не нашли. Не сложилось. А сейчас нацелились на Супрягу.
Недавно видели на стадионе "Динамо", что Селезнев разговаривал с Супрягой. Евгений может действительно повлечь за собой положительный перелом в карьере Супряги.
Читал о зарплате Супряги в размере 35 000 евро в месяц. Мой WhatsApp говорит, что это очень существенно не соответствует действительности. Я думаю, что с экономической точки зрения "Днепр-1" сможет добиться компромисса с Владом.
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Все выглядит так, что в "Динамо" у Супряги вряд ли есть будущее", - сказал Вацко.
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