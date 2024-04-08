Цыганык: Руководство Днепра-1 держит в уме вариант с Супрягой, но говорить о конкретике еще рано

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил, что "Днепр-1" действительно проявляет некоторый интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.

"Могу сказать, что сейчас это вопрос не ко времени, но ближе к лету этот вопрос может обговариваться. Так я завуалировано скажу.

Но я думаю, что руководство "Днепра-1" держать внутри вариант с Супрягой, который свои лучшие поединки в УПЛ сыграл именно за эту команду.

Но сейчас говорить о переговорах еще рано. Ближе к концу чемпионата будет уже понятно.

Но я знаю, что в головах руководства "Днепра-1" есть эта история", - сказал Цыганык.