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Цыганык: Руководство Днепра-1 держит в уме вариант с Супрягой, но говорить о конкретике еще рано
Когда-то форвард показывал свою лучшую игру именно в Днепре-1
СК Днепр-1
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил, что "Днепр-1" действительно проявляет некоторый интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге.
"Могу сказать, что сейчас это вопрос не ко времени, но ближе к лету этот вопрос может обговариваться. Так я завуалировано скажу.
Но я думаю, что руководство "Днепра-1" держать внутри вариант с Супрягой, который свои лучшие поединки в УПЛ сыграл именно за эту команду.
Но сейчас говорить о переговорах еще рано. Ближе к концу чемпионата будет уже понятно.
Но я знаю, что в головах руководства "Днепра-1" есть эта история", - сказал Цыганык.
Напомним, Супряга - воспитанник школы "Днепра", но на профессиональном уровне играл за "Днепр-1". Летом 2018 года он перешел в "Динамо", но возвращался в днепровский клуб в аренду в сезоне-2019/20.
В текущем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "бело-синих" и отметился 1 ассистом.
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