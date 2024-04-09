Сваток: Иногда кажется, что когда выигрываешь 2:0, контролируешь игру, но в каком-то эпизоде кто-то не доиграл, не добежал, не подсказал

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток, который забил один из голов своей команды в матче 23-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2) , подвел итог поединка.

- Команда повела в счете 2:0, но потом все изменилось. Что произошло?

- Трудно сказать. Это футбол. Иногда кажется, что когда выигрываешь 2:0, контролируешь игру, но в каком-то эпизоде кто-то не доиграл, не добежал, не подсказал - и из этого складывается результат. Как говорится, мелочей в футболе нет.

- Ваши конкуренты потеряли очки, и было заметно, что вы были настроены на то, чтобы догнать их в таблице ...

- Мы на каждую игру настраиваемся как на последнюю, каждую играем на максимуме, чтобы набрать в чемпионате как можно больше очков.

- После первой тревоги ваша команда создала несколько моментов. Если бы не было второй тревоги, чувствовали, что могли бы дожать "Зарю"?

- Сейчас трудно об этом говорить. Да, мы имели моменты, но могли как выиграть, так и проиграть. Сегодня итогом получилась ничья.

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- На последних минутах был убийственный момент, и вы очень громко кричали на своих партнеров

- Немного они помешали друг другу. Последние минуты, эмоции, и, конечно, было большое желание, чтобы они разобрались в той ситуации и нанесли точный удар.

- Насколько трудно было быстро перестроиться после травмы Александра Пихаленка в начале матча?

- Действительно, это было трудно, ведь Пихаленок очень хорошо играет с мячом. Но мы стали действовать немного иначе; тот же Олег Очеретько неплохо вышел, сыграл, тоже пытался вести игру. Будем двигаться дальше.

- Еще одна неприятность в дебюте была в виде повреждения Эдуарда Сарапия. Чувствовалось, что он испытывает дискомфорт в течение матча?

- В игре я этого не чувствовал. Уже когда он почувствовал слишком сильную боль, тогда попросил замену. Надеюсь, что он быстро выздоровеет.

- Можно говорить, что для соперника психологически очень важным стал первый гол, который они очень быстро отыграли? Благодаря этому они почувствовали свой шанс?

- Думаю, что да. Они забили этот гол и вернулись в игру. Заметно почувствовали уверенность в собственных силах и начали лучше играть.