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Сваток: Иногда кажется, что когда выигрываешь 2:0, контролируешь игру, но в каком-то эпизоде кто-то не доиграл, не добежал, не подсказал
Днепр-1 не удержал победу в матче с Зарей
scdnipro1.com.ua
Капитан "Днепра-1" Александр Сваток, который забил один из голов своей команды в
- Команда повела в счете 2:0, но потом все изменилось. Что произошло?
- Трудно сказать. Это футбол. Иногда кажется, что когда выигрываешь 2:0, контролируешь игру, но в каком-то эпизоде кто-то не доиграл, не добежал, не подсказал - и из этого складывается результат. Как говорится, мелочей в футболе нет.
- Ваши конкуренты потеряли очки, и было заметно, что вы были настроены на то, чтобы догнать их в таблице ...
- Мы на каждую игру настраиваемся как на последнюю, каждую играем на максимуме, чтобы набрать в чемпионате как можно больше очков.
- После первой тревоги ваша команда создала несколько моментов. Если бы не было второй тревоги, чувствовали, что могли бы дожать "Зарю"?
- Сейчас трудно об этом говорить. Да, мы имели моменты, но могли как выиграть, так и проиграть. Сегодня итогом получилась ничья.
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- На последних минутах был убийственный момент, и вы очень громко кричали на своих партнеров
- Немного они помешали друг другу. Последние минуты, эмоции, и, конечно, было большое желание, чтобы они разобрались в той ситуации и нанесли точный удар.
- Насколько трудно было быстро перестроиться после травмы Александра Пихаленка в начале матча?
- Действительно, это было трудно, ведь Пихаленок очень хорошо играет с мячом. Но мы стали действовать немного иначе; тот же Олег Очеретько неплохо вышел, сыграл, тоже пытался вести игру. Будем двигаться дальше.
- Еще одна неприятность в дебюте была в виде повреждения Эдуарда Сарапия. Чувствовалось, что он испытывает дискомфорт в течение матча?
- В игре я этого не чувствовал. Уже когда он почувствовал слишком сильную боль, тогда попросил замену. Надеюсь, что он быстро выздоровеет.
- Можно говорить, что для соперника психологически очень важным стал первый гол, который они очень быстро отыграли? Благодаря этому они почувствовали свой шанс?
- Думаю, что да. Они забили этот гол и вернулись в игру. Заметно почувствовали уверенность в собственных силах и начали лучше играть.
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