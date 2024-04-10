Премьер-лига
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Известны претенденты на лучшего игрока и тренера 23 тура УПЛ
Традиционное голосование болельщиков
Фото: Чорноморець
Украинская Премьер-лига официально объявила список претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура.
Поединки 23-го тура УПЛ состоялись с 6 апреля по 8 апреля.
Претенденты на лучшего игрока 23-го тура УПЛ
- Луифер Эрнандес (Полесье)
- Артем Бондаренко (Шахтер)
- Денис Устименко (Минай)
- Евгений Кучеренко (ЛНЗ)
Претенденты на лучшего тренера 23-го тура УПЛ
- Роман Григорчук (Черноморец)
- Марино Пушич (Шахтер)
- Олег Шандрук (Верес)
- Олег Дулуб (ЛНЗ)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 11 апреля (09:00).
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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