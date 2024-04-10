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Известны претенденты на лучшего игрока и тренера 23 тура УПЛ

Премьер-лига
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Традиционное голосование болельщиков

Известны претенденты на лучшего игрока и тренера 23 тура УПЛ

Фото: Чорноморець

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Украинская Премьер-лига официально объявила список претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура.

Поединки 23-го тура УПЛ состоялись с 6 апреля по 8 апреля.

Претенденты на лучшего игрока 23-го тура УПЛ

  • Луифер Эрнандес (Полесье)
  • Артем Бондаренко (Шахтер)
  • Денис Устименко (Минай)
  • Евгений Кучеренко (ЛНЗ)

Претенденты на лучшего тренера 23-го тура УПЛ

  • Роман Григорчук (Черноморец)
  • Марино Пушич (Шахтер)
  • Олег Шандрук (Верес)
  • Олег Дулуб (ЛНЗ)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 11 апреля (09:00).

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Опубликовал: Александр Бураков
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