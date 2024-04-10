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Ворскла продлила контракт с перспективным голкипером

Премьер-лига

Александр Домолега остается в Полтаве

Ворскла продлила контракт с перспективным голкипером

vorskla.com.ua

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"Ворскла" объявила о продлении контракта с 20-летним голкипером команды Александром Домолегой.

Новое соглашение сторон рассчитано минимум на 4 года.

"Новый контракт - лишь дополнительный стимул для меня еще больше работать, совершенствовать свое мастерство и быть полезным команде", - отметил сразу после подписания нового соглашения Домолега.

Напомним, что кипер перешел в "Ворсклу" из второй команды запорожского "Металлурга" летом 2021 года и пока что не был заигран за первую команду полтавчан.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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