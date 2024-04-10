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Ворскла продлила контракт с перспективным голкипером
Александр Домолега остается в Полтаве
vorskla.com.ua
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Новое соглашение сторон рассчитано минимум на 4 года.
"Новый контракт - лишь дополнительный стимул для меня еще больше работать, совершенствовать свое мастерство и быть полезным команде", - отметил сразу после подписания нового соглашения Домолега.
Напомним, что кипер перешел в "Ворсклу" из второй команды запорожского "Металлурга" летом 2021 года и пока что не был заигран за первую команду полтавчан.
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