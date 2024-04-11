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Фаворов: Давайте откровенно, Друди не тренер, он в Карпатах делал, что хотел

Премьер-лига

Специалист назначен на пост исполняющего обязанности спортивного директора Полесья

Фаворов: Давайте откровенно, Друди не тренер, он в Карпатах делал, что хотел

polissyafc.com

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Артем Фаворов, который в свое время играл под руководством Дарио Друди, высказался о назначении специалиста на пост исполняющего обязанности спортивного директора "Полесья".

– Каким Друди был тренером?

– Ну, такое... У нас не сложилось с ним с самого начала. Давайте откровенно, он не тренер. Мы с ним тренировались по два часа без смысла, потом я еще на паркете или в тренажерке работал, чтобы нагрузку дотянуть. Он делал, что хотел – приглашал футболистов каких-то из Франции, Португалии.

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– Были приличные легионеры или были левые?

– Таких, чтобы совсем левых не было, но чтобы они чем помогали – тоже не скажу. Они, наверное, думали, что будут приглашать по двести легионеров и несколько потом продадут. Но там откровенно было некого продать.

– Был ли кто-то из разряда "особенно посторонних пассажиров"?

– Был испанец Айтор в центре поля. Мы называли его "Серфингист". Он был с косичкой и выглядел, словно пришел из соревнований по серфингу. Макс Ковалев его так и прозвал. Он вообще не футбольный. Приехал из второй лиги Испании и думал, что все будет легко.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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