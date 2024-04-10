Батагов: Не могу сказать, что Заря играла с Днепром-1 на ничью, просто так сложился матч

Хавбек "Зари" Арсений Батагов подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Днепром-1" (2:2).

-- Первые 15 минут матч складывался очень неплохо для нас: у нас был момент по стандарту, хорошо контролировали игру, прессинговали. Потом какой-то был упадок сил, соперник воспользовался этим и переломил ход игры, конец первого тайма был тяжел для нас. Потом два гола со стандартов, но мы показали характер, нам удалось переломить игру, потому и получили неплохой для нас результат.

- Матч против "Днепра-1" является для вас чем-то особенным, или это обычный рядовой матч?

– На любую игру я стараюсь выходить с максимальным настроением. Матч был особенный потому, что я все-таки воспитанник этой команды. Но относительно настроя – особой разницы от других игр нет.

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– Вас вызвали в сборную во время последней паузы. Можете рассказать о тренировках в национальной команде? Может быть, узнали что-то новое для себя?

– Действительно, это топовый уровень, очень сильные игроки. Это большой опыт для меня, для всех, кто поехал туда с молодежной сборной, поэтому я больше чем доволен этим.

– Во время сирен тренер говорил, что счет устраивает "Зарю". Выходит, что было руководство играть на ничью?

- Не могу сказать, что мы играли на ничью, все равно хочется выиграть, но игра так складывалась, что нам было тяжело плюс тревоги, поэтому, я думаю, что на выезде с такой командой, как "Днепр-1", это довольно неплохой результат.