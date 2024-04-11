ЛНЗ объявил отбор в клубную академию. Воспитанникам обещают бесплатное проживание, питание, обучение и экипировку

ЛНЗ объявил о проведении всеукраинского отбора в клубную академию, который стартует 19 мая.

Клуб приглашает на просмотр юношей 2008-2014 годов рождения.

Отбор будет проводиться в Черкассах, клуб гарантирует бесплатное проживание, питание, обучение, экипировку, участие во всеукраинских и международных турнирах, а также чемпионате ДЮФЛУ.

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Для заявки нужно заполнить анкету.

Напомним, что ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет на 9-м месте, имея в активе 26 очков.