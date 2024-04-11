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ЛНЗ объявил отбор в клубную академию. Воспитанникам обещают бесплатное проживание, питание, обучение и экипировку
Черкасский клуб ищет таланты
instagram.com/fclnz_academy
ЛНЗ объявил о проведении всеукраинского отбора в клубную академию, который стартует 19 мая.
Клуб приглашает на просмотр юношей 2008-2014 годов рождения.
Отбор будет проводиться в Черкассах, клуб гарантирует бесплатное проживание, питание, обучение, экипировку, участие во всеукраинских и международных турнирах, а также чемпионате ДЮФЛУ.
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Для заявки нужно заполнить анкету.
Напомним, что ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет на 9-м месте, имея в активе 26 очков.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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