  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ объявил отбор в клубную академию. Воспитанникам обещают бесплатное проживание, питание, обучение и экипировку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ объявил отбор в клубную академию. Воспитанникам обещают бесплатное проживание, питание, обучение и экипировку

Премьер-лига
Обновлено

Черкасский клуб ищет таланты

ЛНЗ объявил отбор в клубную академию. Воспитанникам обещают бесплатное проживание, питание, обучение и экипировку

instagram.com/fclnz_academy

Новина українською

ЛНЗ объявил о проведении всеукраинского отбора в клубную академию, который стартует 19 мая.

Клуб приглашает на просмотр юношей 2008-2014 годов рождения.

Отбор будет проводиться в Черкассах, клуб гарантирует бесплатное проживание, питание, обучение, экипировку, участие во всеукраинских и международных турнирах, а также чемпионате ДЮФЛУ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для заявки нужно заполнить анкету.

Напомним, что ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет на 9-м месте, имея в активе 26 очков.

По теме
yellow-arrow
Бущан: Я не эксперт по пропущенным голам, считаю, что Лунин сыграл хороший матч против Сити
yellow-arrow
Принс поможет Кривбассу в матче с Рухом
yellow-arrow
Кабаев: Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости