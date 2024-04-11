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Кабаев: Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно

Премьер-лига
Обновлено

А первым на занятия в зал всегда приезжает Буяльский

Кабаев: Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев рассказал о работе команды в тренажерном зале.

"Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно. Сейчас уже привыкли, ведь в новом зале занимаемся уже почти год. Ходим сюда каждый день: сначала перед тренировкой, потом занимаемся на поле, и после занятия по желанию можно прийти сюда поработать. Это неотъемлемая часть жизни футболиста.

Упражнения есть в широком доступе. Можно посмотреть в интернете, есть тренеры по физической подготовке в команде, кроме того, я занимаюсь еще с одним тренером, есть нутрициолог, словом, много средств, которые помогают хорошо играть и забивать мячи.

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Кто прибывает на базу раньше всех? Первым на базу всегда приезжает Буяльский. Бывает, я приезжаю за час-полтора до сбора, а его машина уже стоит. Мы с ним шутим по этому поводу, он говорит, во сколько бы ты ни приехал, я буду всегда раньше тебя (улыбается)", - сказал Кабаев.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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