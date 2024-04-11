Кабаев: Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев рассказал о работе команды в тренажерном зале.

"Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно. Сейчас уже привыкли, ведь в новом зале занимаемся уже почти год. Ходим сюда каждый день: сначала перед тренировкой, потом занимаемся на поле, и после занятия по желанию можно прийти сюда поработать. Это неотъемлемая часть жизни футболиста.

Упражнения есть в широком доступе. Можно посмотреть в интернете, есть тренеры по физической подготовке в команде, кроме того, я занимаюсь еще с одним тренером, есть нутрициолог, словом, много средств, которые помогают хорошо играть и забивать мячи.