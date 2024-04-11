Вице-президент Кривбасса: Ведем переговоры с немецкими клубами по стадионам на следующий еврокубковый сезон

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о том, что клуб уже сейчас начал подготовку к еврокубковому сезону 2024/25.

- Насколько увеличится бюджет Кривбасса в случае выхода в еврокубки, планируете ли усиление менеджерского звена в клубе, какие вообще планы по усилению команды?

- Есть такая пословица: "Готовь сани летом, а зимой телегу". Если начинать готовиться только тогда, когда выйдем в еврокубки, то может быть поздно. Мы уже не один год выстраиваем команду, которая, надеюсь, будет не только достойно представлять Украину в еврокубках, но и зарабатывать баллы в таблицу коэффициентов УЕФА.

- Уже есть какие-то трансферные цели на лето?

- Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко неоднократно говорил, что наш скаутский отдел работает 24 на 7. Мы в поисках игроков, с некоторыми уже подписаны предварительные контракты и они присоединятся к нам летом. Легионеры это или украинцы? Пусть будет сюрпризом.

- Какой стадион рассматриваете в качестве домашнего для еврокубков?

- По этому поводу у нас насыщенная неделя. Сегодня было совещание с представителями одной арены, завтра - с двумя. Общаемся с немецкими клубами по поводу аренды стадионов. Параллельно с нами работают и другие украинские клубы, которые также рассматривают эти арены в качестве домашних. Очень большое количество нюансов, но время еще есть.

Расскажу интересную историю. После того, как в прессе появилась информация, что мы рассматриваем стадионы из Германии, ко мне в директ инстаграма обратился представитель молдавского "Зимбру".

Я тогда не понял, какая у него должность, но он предложил "Кривбассу" свой стадион. Как оказалось потом, мне писал президент "Зимбру".

Это было очень приятно, что мы познакомились и пообщались.

Интересно, что президент "Зимбру" еще и родом из Кривого Рога, это стало для нас приятной неожиданностью. Могу сказать точно - "Зимбру" полностью поддерживает Украину, помогает и за это им большая благодарность. Мы будем налаживать отношения с этим клубом и проводить товарищеские матчи, тем более - туда недалеко ездить.