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Минай проведет мини-сбор на базе Динамо
Закарпатская команда сыграет в Киеве два матча подряд
Закарпатский "Минай" с 14 по 17 апреля проведет мини-сбор на тренировочной базе "Динамо".
Как известно, 13 апреля закарпатская команда сыграет в Киеве матч 24-го тура УПЛ против "Оболони", а уже через 3 дня в рамках перенесенного поединка 16-го тура также в столице сыграет с "Динамо".
Учитывая это, "Минай" уже не будет возвращаться в Закарпатье после игры с "пивоварами", а будет готовиться к встрече с динамовцами именно на тренировочном комплексе "бело-синих".
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Также источник подтверждает информацию, что "Динамо" предложило закарпатскому клубу взять на себя все расходы.
Напомним, что изначально матч "Минай" – "Динамо" должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.
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