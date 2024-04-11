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Гагарин: 11 клубов УПЛ проголосовало за отмену нормы о переносе матчей без согласия другой стороны
Против отмены этой нормы выступили Шахтер, Динамо, Заря и Александрия
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
– Артем, сегодня было заседание клубов УПЛ по изменениям в регламенте. Что там обсуждалось?
– Обсуждалось много технических моментов, уточнений по маркетингу, цифровизации и т. д. Большинство времени было посвящено именно этим моментам. Также оживленную дискуссию вызвал вопрос о переносе матчей без согласия другой стороны, который приняли в прошлом году. "Кривбасс" инициировал отмену этой нормы и 11 клубов, что является большинством, нас поддержало. Решение принято!
Мы считаем, что условия для всех должны быть равными, это один из элементов фэйр-плей.
"Кривбасс" с большим уважением относится к клубам, представляющим нашу страну в Европе и приносящим очки в копилку УЕФА, но в УПЛ выступает 16 команд, поэтому нужно учитывать интересы всех.
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Это честно с нашей стороны, ведь существует большая вероятность, что в следующем сезоне "Кривбасс" также будет играть в еврокубках. Мы знаем, на что идем.
– 11 клубов поддержало вашу инициативу, а кто был против или воздержался?
– За сохранение действующей нормы были "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Александрия" и еще один клуб воздержался, уже не помню, кто именно.
– "Динамо", "Шахтер" понятно, "Заря" в этом сезоне тоже играла в еврокубках. А почему "Александрия" против, которая очень далека от еврокубковой зоны?
– У "Александрии", как я понял, такая позиция была потому, что Ротань является главным тренером олимпийской сборной Украины. Он выразил опасение по поводу того, чтобы не было накладок, когда нужно будет отпускать игроков в его сборную.
Но "Кривбасс" не за диктатуру в этом вопросе, а наоборот – за равенство. Дирекция УПЛ является гарантом равенства и при планировании календаря следует учитывать все эти моменты. Для этого нужно общаться с УАФ и учитывать потребности сборных и клубов.
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