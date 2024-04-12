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Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Минаем

Премьер-лига

Команды доиграют скандальный поединок в Киеве

Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Минаем

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В среду, 17 апреля, пройдет матч 16-го тура УПЛ "Минай" - "Динамо", который должен был состояться 3 декабря прошлого года, однако был прерван на второй минуте (1:08) из-за воздушной тревоги.

Поединок доиграют на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Начало встречи - 15:30.

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У "Динамо" есть разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит 200, 300 и 400 гривен. Приобрести тикеты можно по этой ссылке.

Отмечается, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.

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Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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