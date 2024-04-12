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Степаненко: Некоторые друзья напомнили какой я уже стар, но у меня еще есть силы играть

Премьер-лига

Хавбек провел 500 матчей в карьере на клубном уровне

Степаненко: Некоторые друзья напомнили какой я уже стар, но у меня еще есть силы играть

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал достижение отметки в 500 матчей на клубном уровне. На его счету 417 встречи за донецкий клуб и 83 игры в составе запорожского "Металлурга".

– Это значит, что я уже очень много лет играю в футбол. Я, если честно, не знал, что будет дата, такая цифра. Мне сказали уже после игры. Я немного удивился, потому что я не считал. Это приятно. Это говорит о том, что я уже достаточно сделал в украинском футболе, но всегда говорю себе, что мне важно не количество, а то, как я сыграл и что я принес команде. Я никогда не гнался за цифрами.

– Что тебе сказали товарищи по команде, друзья, тренерский штаб? Возможно, еще кто-нибудь поздравил.

– Некоторые друзья позвонили, сказали, что некоторые молодые ребята не умеют считать такую цифру. Кое-кто напомнил о том, какой я уже стар. Все поздравили, мне очень приятно, это вдохновляет. Впереди есть еще ребята, у меня еще есть силы играть. Дай Бог здоровья.

– Дарио Срна сыграл 536 матчей – он на втором месте. Андрей Пятов на третьем месте – 528 матчей. Ты планируешь побить этот рекорд?

– Я уже боюсь планировать, потому что когда начинаю планировать, то сразу что-нибудь случается. Я не планировал, что сыграю 500 матчей, но сыграл. Просто иду вперед, работаю, а там, как будет, так будет.

Я видел ребят, которые гнались за цифрами и они вели себя не очень хорошо по отношению к молодым ребятам, команде. Я это на всю жизнь запомнил. У меня нет такого. Я хочу работать, быть сильнее, а там уже тренер будет решать, давать ли мне играть, – сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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