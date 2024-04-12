Все очень быстро произошло, как вспышка. Ольга Янчук рассказала о своих отношениях с Жерсоном Родригесом

Украинская экс-теннисиста Ольга Янчук, также известна, как бывшая девушка вингера Жерсона Родригеса, рассказала, как у них в свое время завязался роман.

- А как вы вообще познакомились?

- Когда он только перешел в " Динамо ", нас в ресторане познакомили общие друзья. Все как-то очень быстро произошло, и через две недели мы уже встречались. Еще через две он сказал: "Давай жить вместе".

У меня впервые так произошло. У него тоже, как он рассказывал. Хотя, не знаю... Вспышка между нами произошла (смеется).

Потом я вместе с ним переехала в Турцию, когда он отправился играть за "Анкарагюджю". Тем мы уже полноценно были вместе, и я забеременела. Через полгода мы вернулись в "Динамо", а потом он захотел играть не в Киеве.

- Как вы общались в начале? Он, наверное, даже языка не успел выучить.

- Общались на английском. Он его хорошо знает. Я также с девяти лет жила в США, поэтому свободно им владею.

- Чем он вас покорил?

- Своим отношением ко мне, поступками. Когда Жерсон прилетал, то всегда что-то привозил. Это могло быть чем-то мелким и недорогим, но мне было важно, что он вспоминал обо мне. Мы были 24/7 на связи. Засыпали и просыпались с камерой.

- Ему наша кухня нравилась? Вы ему что-то готовили?

- Да, готовила ему и борщ, и деруны. Ему нравилось. Хотя первые блюда он не ест. Вообще, он очень любит пасту. С ним в этом плане очень легко и просто жить. Можно было не напрягаться сильно. Он говорил: "Не заморачивайся, отвари мне пасту и будет достаточно".

- Каким был самый романтичный жест от Жерсона?

- Когда он организовал нам романтический ужин еще до моего переезда к нему. Все приготовил, поставил розочку на стол, розочки в комнате, музыка, свечи... Это было один раз, но запомнилось больше всего. Потому что Жерсон и романтика - это несовместимо.