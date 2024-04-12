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Караваев: Шовковский много внимания уделяет психологии, но может и накричать
Уже не первый раз игроки Динамо говорят о психологии
ФК Динамо
Универсал "
"Он создал микроклимат в команде, при котором и есть конкуренция, и все выходят на поле с желанием получить положительный результат. О некоторых вещах я не могу говорить, потому что нам еще играть в чемпионате. Но он много внимания уделяет психологии.
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Когда у футболиста свежая голова, его ничто не отвлекает и он готов к работе — тогда будет более яркий результат.
Может ли накричать? Может, — сказал Караваев.
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