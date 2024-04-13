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Александрия - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В понедельник "Динамо" неожиданно потеряло очки в домашнем матче против ЛНЗ. Не распрощаются ли подопечные Шовковского за одну неделю с шансами на возвращение титула УПЛ в Киев? В целом "Александрия" очень прилично проводит весеннюю часть сезона. По сути, первое поражение в УПЛ после возвращения с зимнего перерыва подопечные Ротани потерпели только в прошлом туре (если не считать технический проигрыш "Шахтеру").
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В поединке первого круга победу одержала киевская команда со счетом 4:2.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 24-й тур
13 апреля 2024. Александрия, "Ника"
"Александрия" 15:30 "Динамо" Киев
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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