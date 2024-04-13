Александрия - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник "Динамо" неожиданно потеряло очки в домашнем матче против ЛНЗ. Не распрощаются ли подопечные Шовковского за одну неделю с шансами на возвращение титула УПЛ в Киев? В целом "Александрия" очень прилично проводит весеннюю часть сезона. По сути, первое поражение в УПЛ после возвращения с зимнего перерыва подопечные Ротани потерпели только в прошлом туре (если не считать технический проигрыш "Шахтеру").

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В поединке первого круга победу одержала киевская команда со счетом 4:2.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур

13 апреля 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 15:30 "Динамо" Киев

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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