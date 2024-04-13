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Остался в Киеве. Динамо проинформировало, почему Нещерет не поехал на матч против Александрии

Премьер-лига

Попал в лазарет

Остался в Киеве. Динамо проинформировало, почему Нещерет не поехал на матч против Александрии

Фото: ФК Динамо

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Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет не поехал с киевлянами на выездной матч против "Александрии". "Бело-синие" опубликовали информацию, в которой указали причину этого.

Он остался в Киеве из-за проблем со здоровьем. У голкипера – простуда.

В минувшие выходные он провел третий матч в текущем сезоне УПЛ. Именно во встрече с ЛНЗ Нещерет допустил результативную ошибку.

"Александрия" и "Динамо" встретятся сегодня на стадионе "Ника". Матч начнется в 15.30.

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Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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