Полесье – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" и "Колос" между собой сыграли всего одну официальную игру и было это в первом круге. Тогда противостояние в Ковалевке завершилось без голов. Коллектив из Житомира в прошлом туре прервал свою безвыигрышную серию, длившуюся восемь игр. "Колос" также никак не может занести себе в актив весеннюю часть сезона. За шесть матчей подопечные Вишняка набрали всего четыре очка.

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Матч 24-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Колосом" состоится в воскресенье, 14 апреля, в 18:00 в Житомире на "Центральном городском стадионе". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.