Заря - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 24-го тура "Заря" на стадионе "Левый Берег" примет "Черноморец".

Луганчане уверенно начали весеннюю часть сезона, в семи матчах проиграв только дважды "Динамо". "Черноморец" нестабилен, но выдает интересные игры с кучей голов – как забитых, так и пропущенных.

Обе команды уже не вылетят, но и за зону еврокубков вряд ли зацепятся. Поэтому ждем открытой игры для себя и для болельщиков.

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Поединок "Заря" — "Черноморец" состоится в воскресенье, 14 апреля на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "Униан". Он доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Также прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию . А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.