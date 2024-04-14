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"Имеем своеобразную репетицию финала Кубка Украины". Цыганык – о матче Ворскла - Шахтер

Премьер-лига
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Считает, что Ворскла не сможет остановить Шахтер

"Имеем своеобразную репетицию финала Кубка Украины". Цыганык – о матче Ворскла - Шахтер

Новина українською

Телекомментатор Игорь Цыганык поделился мыслями о том, кто победит в матче "Ворскла" - "Шахтер".

"Ворскла" находится в хорошем настроении. Удалось выйти в финал Кубка Украины, где ей как раз придется сойтись с "Шахтером", а в прошлом туре полтавчане смогли отобрать очки у "Кривбасса" на выезде (1:1).

Да, "Ворскла" не является достаточно стабильной командой, но умеет настраиваться на своих соперников. Так что имеем своеобразную репетицию финала Кубка Украины. Хочу сказать, что это будет достаточно хороший спарринг для обеих команд перед решающим поединком за трофей.

"Шахтер" на ходу, набрал отличную форму, закрепил свое единоличное лидерство в УПЛ. К сожалению, не вижу за счет чего "Ворскла" сможет остановить "горняков". Даже в матче против "Кривбасса" полтавчанам банально удалось не проиграть, ведь криворожцы не использовали кучу собственных моментов.

Поэтому я поставлю на уверенную победу команды Пушича",  — сказал Цыганык.

Напомним, матч "Ворскла" – "Шахтер" начнется сегодня в 13:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник:
Dynamo.Kiev.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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