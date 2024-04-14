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Бущан провел юбилейный сухой матч за Динамо

Премьер-лига

Да еще и с капитанской повязкой

Бущан провел юбилейный сухой матч за Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках 24 тура УПЛ "Александрия" дома проиграла "Динамо" 0:1.

Как сообщает официальный сайт киевлян, голкипер Георгий Бущан провел 60-й "сухой" матч за "сине-белых". На этот поединок он вышел в статусе капитана.

49 раз Бущан не пропускал в чемпионате Украины, трижды – в Кубке страны. Также восемь раз он оставлял свои ворота сухими в рамках еврокубков.

Впервые Георгий завершил матч без пропущенных 2 ноября 2017 года в гостевом матче Лиги Европы против "Янг Бойз" (1:0).

Во времена Независимости Украины больше "сухих" матчей в скалде "Динамо" за Бущана имеет только действующий главный тренер команды Александр Шовковский. Его показатель равен 316 поединкам.

Вратари "Динамо" с наибольшим количеством "сухих" игр во всех турнирах во времена Независимости Украины:

  • И ЧУ КУ ЕК СК Вратарь
  • 316 233 37 43 3 Александр Шовковский
  • 60 49 3 8 0 Георгий Бущан
  • 51 37 5 8 1 Денис Бойко
  • 47 30 10 7 0 Виталий Рева
  • 42 36 2 4 0 Максим Коваль

Примечание: И – Игры, ЧУ – чемпионат Украины, КУ – Кубок Украины, СК – Суперкубок, ЕК – еврокубки.

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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