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Бущан провел юбилейный сухой матч за Динамо
Да еще и с капитанской повязкой
Фото: ФК Динамо
В рамках 24 тура УПЛ "Александрия" дома проиграла "Динамо" 0:1.
Как сообщает официальный сайт киевлян, голкипер Георгий Бущан провел 60-й "сухой" матч за "сине-белых". На этот поединок он вышел в статусе капитана.
49 раз Бущан не пропускал в чемпионате Украины, трижды – в Кубке страны. Также восемь раз он оставлял свои ворота сухими в рамках еврокубков.
Впервые Георгий завершил матч без пропущенных 2 ноября 2017 года в гостевом матче Лиги Европы против "Янг Бойз" (1:0).
Во времена Независимости Украины больше "сухих" матчей в скалде "Динамо" за Бущана имеет только действующий главный тренер команды Александр Шовковский. Его показатель равен 316 поединкам.
Вратари "Динамо" с наибольшим количеством "сухих" игр во всех турнирах во времена Независимости Украины:
- И ЧУ КУ ЕК СК Вратарь
- 316 233 37 43 3 Александр Шовковский
- 60 49 3 8 0 Георгий Бущан
- 51 37 5 8 1 Денис Бойко
- 47 30 10 7 0 Виталий Рева
- 42 36 2 4 0 Максим Коваль
Примечание: И – Игры, ЧУ – чемпионат Украины, КУ – Кубок Украины, СК – Суперкубок, ЕК – еврокубки.
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