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Самый результативный в Шахтере. Даниил Сикан забил одиннадцатый гол в сезоне
В ворота Ворсклы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В Полтаве продолжается матч 24-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Шахтером". По состоянию на 25-ю минуту - счет 1:0 в пользу донецкой команды.
Забил Даниил Сикан ударом из пределов штрафной площадки. "Шахтер" организовал быструю атаку, состоялся удар по воротам от Зубкова, Исенко ногой отбил перед собой, Сикан добил.
Для Даниила это шестой гол в текущем чемпионате и одиннадцатый в сезоне в целом. Сикан является самым результативным игроком "Шахтера" в этом сезоне.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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