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Шахтер в меньшинстве. Александру Зубкову показали прямую красную карточку в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Причина - удар в голову голкипера Ворсклы

Шахтер в меньшинстве. Александру Зубкову показали прямую красную карточку в матче с Ворсклой. ВИДЕО

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

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Сегодня проходит поединок 24-го тура чемпионата Украины, "Ворскла" – "Шахтер".

На 56-й минуте матча арбитр показал красную карточку полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову.

Была быстрая атака "Шахтера", пошел пас с фланга, удар по воротам – Исенко отбил перед собой. Зубков пытался сыграть на добивании, но попал не по мячу, а по голове Исенко. Арбитр показал прямую красную карточку, затем подтвердив свое решение просмотром ВАР.

Напомним, что сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча. По состоянию на 75-ю минуту счет 1:0 в пользу "Шахтера".

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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