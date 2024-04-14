Шахтер в меньшинстве. Александру Зубкову показали прямую красную карточку в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Сегодня проходит поединок 24-го тура чемпионата Украины, "Ворскла" – "Шахтер".

На 56-й минуте матча арбитр показал красную карточку полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову.

Была быстрая атака "Шахтера", пошел пас с фланга, удар по воротам – Исенко отбил перед собой. Зубков пытался сыграть на добивании, но попал не по мячу, а по голове Исенко. Арбитр показал прямую красную карточку, затем подтвердив свое решение просмотром ВАР.

Напомним, что сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча. По состоянию на 75-ю минуту счет 1:0 в пользу "Шахтера".