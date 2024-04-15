Горбач - об 1:0 с Черноморцем: Очень тяжелый матч, рад, что забил гол

Нападающий "Зари" Игорь Горбач прокомментировал матч с "Черноморцем" (1:0) в 24 туре УПЛ, в котором он забил победный гол.

– Второй матч, второй забитый мяч от вас. Сегодня вы вышли в старте. Как вообще вам матч, какие впечатления от соперника, полностью ли план на игру удался?

– Очень тяжелый матч. "Черноморец" – хорошая команда. Они больше владели мячом, но все же моментов, я считаю, у нас было больше. Если бы мы получше реализовывали их – игра по-другому сложилась бы. Но очень тяжелый матч, рад победе, рад, что забил гол.

– Насчет забитого гола. Очень много в 1-м тайме было подач с правого фланга. Это была определенная наработка до матча, определенная установка?

– Да, это наши сильные качества. У нас сильные фланги, возрастные игроки, там Бутко, Антюх, Кирюханцев играют, они уже не первый матч. Мы пользуемся своими сильными качествами. Поэтому да, говорили больше насыщать фланги, штрафную, делать подачи. Да, это наработка.

– У вас два подряд матча с "Шахтером". Что-то вам говорил тренерский штаб? Как себя настраиваете?

– Нет, ничего не говорил еще, потому что мы живем от игры к игре. Мы хотим в каждой игре побеждать, поэтому настраивались на "Черноморец". Уже на следующей неделе будем говорить о "Шахтере", – сказал Горбач.