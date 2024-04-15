  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Горбач - об 1:0 с Черноморцем: Очень тяжелый матч, рад, что забил гол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горбач - об 1:0 с Черноморцем: Очень тяжелый матч, рад, что забил гол

Премьер-лига

Форвард "Зари" подвел итоги поединка с одесситами

Горбач - об 1:0 с Черноморцем: Очень тяжелый матч, рад, что забил гол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Зари" Игорь Горбач прокомментировал матч с "Черноморцем" (1:0) в 24 туре УПЛ, в котором он забил победный гол.

– Второй матч, второй забитый мяч от вас. Сегодня вы вышли в старте. Как вообще вам матч, какие впечатления от соперника, полностью ли план на игру удался?

– Очень тяжелый матч. "Черноморец" – хорошая команда. Они больше владели мячом, но все же моментов, я считаю, у нас было больше. Если бы мы получше реализовывали их – игра по-другому сложилась бы. Но очень тяжелый матч, рад победе, рад, что забил гол.

Читайте такжеЛевый Берег - не для моряков. Заря - Черноморец 1:0

– Насчет забитого гола. Очень много в 1-м тайме было подач с правого фланга. Это была определенная наработка до матча, определенная установка?

– Да, это наши сильные качества. У нас сильные фланги, возрастные игроки, там Бутко, Антюх, Кирюханцев играют, они уже не первый матч. Мы пользуемся своими сильными качествами. Поэтому да, говорили больше насыщать фланги, штрафную, делать подачи. Да, это наработка.

– У вас два подряд матча с "Шахтером". Что-то вам говорил тренерский штаб? Как себя настраиваете?

– Нет, ничего не говорил еще, потому что мы живем от игры к игре. Мы хотим в каждой игре побеждать, поэтому настраивались на "Черноморец". Уже на следующей неделе будем говорить о "Шахтере", – сказал Горбач.

По теме
yellow-arrow
Хомченовский: Обидно, что упустили победу над Рухом
yellow-arrow
В трех городах прошли самые посещаемые матчи УПЛ после зимней паузы
yellow-arrow
Шищенко: У нас даже выходных нет сейчас, потому что нужно обыгрывать Динамо – есть такая задача
Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Игорь Горбач
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости