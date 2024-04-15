Ризнык: В финале Кубка Украины против Ворсклы будет вдвое тяжелее

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победы над "Ворсклой" (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

- Всегда в Полтаве, в их домашних стенах, тяжело играть, тем более мы имели удаления, поэтому тяжелая игра была эмоционально. Очень хорошо сегодня соревновались, оставались в борьбе до конца, ведь нужен был результат любой ценой. Поэтому ребята молодцы, в команде все в целом молодцы. Все хорошо.

- Ты несколько раз спас команду, и понятно, что это твои обязанности, тем не менее. Как считаешь, почему "Шахтеру" было так сложно в Полтаве?

- В начале игру контролировали, но потом случилось удаление, последние полчаса мы уже держались за результат. К тому же жарко, тяжело было бегать все время туда и обратно. Поэтому, еще раз скажу, ребята - молодцы, каждый в отдельности и команда в целом.

- Если сравнить, то какой тайм в исполнении "Шахтера" был лучше?

- Конечно, первый. Мы забили гол и держали игру в своих руках. Удаление помешало нам действовать дальше так, как умеем.

- Как считаешь, удаление справедливое?

- Я не видел эпизода, был далеко, поэтому не могу сейчас ничего комментировать.

- Ты сказал, что играть здесь непросто из-за силы полтавских стен, и, как никто другой, знаешь об этом. В чем именно сила этих стен и что почувствовал, вернувшись на родной стадион и увидев бывших товарищей по команде?

- Конечно, лучшие и самые теплые ощущения. Рад был встретить друзей, с которыми играли. Очень хорошая команда, хорошие болельщики. Все бьются друг за друга, поэтому здесь тяжело играть.

- "Шахтер" в этом сезоне ждет еще одно противостояние с "Ворсклой" - в финале Кубка Украины. Каким будет матч?

- Будет вдвое тяжелее, я считаю, ведь это кубковая игра. Кубок всегда тяжелее чемпионата, поэтому будем настраиваться на очень серьезную и тяжелую игру.

- Сейчас чувствуете волнение из-за ответственности за результат?

- Нет, мы уверены в себе. Сейчас нельзя терять очки, ведь у нас есть цель - чемпионство. И нам нужно к нему идти, - сказал Ризнык.