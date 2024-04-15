  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ризнык: В финале Кубка Украины против Ворсклы будет вдвое тяжелее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык: В финале Кубка Украины против Ворсклы будет вдвое тяжелее

Премьер-лига

Кубок всегда тяжелее чемпионата

Ризнык: В финале Кубка Украины против Ворсклы будет вдвое тяжелее

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победы над "Ворсклой" (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

- Всегда в Полтаве, в их домашних стенах, тяжело играть, тем более мы имели удаления, поэтому тяжелая игра была эмоционально. Очень хорошо сегодня соревновались, оставались в борьбе до конца, ведь нужен был результат любой ценой. Поэтому ребята молодцы, в команде все в целом молодцы. Все хорошо.

- Ты несколько раз спас команду, и понятно, что это твои обязанности, тем не менее. Как считаешь, почему "Шахтеру" было так сложно в Полтаве?

- В начале игру контролировали, но потом случилось удаление, последние полчаса мы уже держались за результат. К тому же жарко, тяжело было бегать все время туда и обратно. Поэтому, еще раз скажу, ребята - молодцы, каждый в отдельности и команда в целом.

- Если сравнить, то какой тайм в исполнении "Шахтера" был лучше?

- Конечно, первый. Мы забили гол и держали игру в своих руках. Удаление помешало нам действовать дальше так, как умеем.

- Как считаешь, удаление справедливое?

- Я не видел эпизода, был далеко, поэтому не могу сейчас ничего комментировать.

- Ты сказал, что играть здесь непросто из-за силы полтавских стен, и, как никто другой, знаешь об этом. В чем именно сила этих стен и что почувствовал, вернувшись на родной стадион и увидев бывших товарищей по команде?

- Конечно, лучшие и самые теплые ощущения. Рад был встретить друзей, с которыми играли. Очень хорошая команда, хорошие болельщики. Все бьются друг за друга, поэтому здесь тяжело играть.

- "Шахтер" в этом сезоне ждет еще одно противостояние с "Ворсклой" - в финале Кубка Украины. Каким будет матч?

- Будет вдвое тяжелее, я считаю, ведь это кубковая игра. Кубок всегда тяжелее чемпионата, поэтому будем настраиваться на очень серьезную и тяжелую игру.

- Сейчас чувствуете волнение из-за ответственности за результат?

- Нет, мы уверены в себе. Сейчас нельзя терять очки, ведь у нас есть цель - чемпионство. И нам нужно к нему идти, - сказал Ризнык.

По теме
yellow-arrow
Танковский: Есть такое ощущение, что гора с плеч упала
yellow-arrow
Наставник Колоса: Беру полную ответственность на себя за тот результат, который есть
yellow-arrow
Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
15.04.2024 в 10:24
сыграйте как умеете и всё получится.главное настроиться на матч
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
aleks68
15.04.2024 в 10:24
сыграйте как умеете и всё получится.главное настроиться на матч
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости