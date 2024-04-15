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Матч Заря - Шахтер пройдет со зрителями

Премьер-лига

Известно, сколько билетов поступит в продажу

Матч Заря - Шахтер пройдет со зрителями

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в присутствии зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал болельщиков луганчан.

Игра пройдет в пригороде Киева на стадионе "Левый берег".

По информации источника, луганский клуб получил разрешение на допуск 830 человек на трибуны. В продажу поступит около 600 билетов, которые уже в ближайшее время начнут реализовывать через официальный сайт клуба.

Напомним, игра состоится в четверг, 18 апреля и начнется в 15:30.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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