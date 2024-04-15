Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Заря - Шахтер пройдет со зрителями
Известно, сколько билетов поступит в продажу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в присутствии зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал болельщиков луганчан.
Игра пройдет в пригороде Киева на стадионе "Левый берег".
По информации источника, луганский клуб получил разрешение на допуск 830 человек на трибуны. В продажу поступит около 600 билетов, которые уже в ближайшее время начнут реализовывать через официальный сайт клуба.
Напомним, игра состоится в четверг, 18 апреля и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности
- Байер стал 23-м клубом, выигравший чемпионат Германии за последние 100 лет
- Матч Канзас-Сити - Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?