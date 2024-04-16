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Имереков: Мы хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем

Премьер-лига

Защитник "Металлиста 1925" - о ничьей с "Днепром-1"

Имереков: Мы хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков поделился впечатлениями от матча против "Днепра-1" (1:1).

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- Сегодня выдалась тяжелая игра, мы готовились к этому. Мы знали, что "Днепр-1" очень хорошо играет с мячом. Первый тайм, пожалуй, немножко нам не удался, не успевали перебирать игроков.

В перерыве тренер нам подсказал, как правильно перебирать, когда они начинают атаки и, я считаю, что мы более правильно начали играть.

- Как настроение сейчас в раздевалке, ведь, когда проигрываешь значительную часть матча, я думаю, что эмоции приравниваются к победным?

- Да, эмоции были более положительные, но их нельзя сравнивать с победой, потому что мы заработали лишь один балл.

- Сегодня команде мало удавалось владеть инициативой, в чем причина, по твоему мнению?

- Потому что "Днепр-1" очень хорошая команда. Считаю, что в первом тайме больше инициатива была у соперников, а во втором уже у нас.

- Твой гол спас команду от поражения, можешь вспомнить этот момент?

- Сначала Юсов выходил один на один, защитник заблокировал удар. Затем Юрченко подал угловой, я пробил головой, а потом добил.

- Конечно, одно очко - это не то, благодаря чему можно команду поднимать в турнирной таблице, есть ли уже в команде разговоры о Первой лиге?

- Нет, мы о таком даже не думаем, мы на каждую игру выходим и настраиваемся, как на последнюю, мы хотим остаться и все для этого делаем, - рассказал Имереков.

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Максим Имереков Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
16.04.2024 в 09:04
Молодці!
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
16.04.2024 в 09:04
Молодці!
Ответить
0
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