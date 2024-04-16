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Имереков: Мы хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем
Защитник "Металлиста 1925" - о ничьей с "Днепром-1"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков поделился впечатлениями от матча против "Днепра-1" (1:1).
- Сегодня выдалась тяжелая игра, мы готовились к этому. Мы знали, что "Днепр-1" очень хорошо играет с мячом. Первый тайм, пожалуй, немножко нам не удался, не успевали перебирать игроков.
В перерыве тренер нам подсказал, как правильно перебирать, когда они начинают атаки и, я считаю, что мы более правильно начали играть.
- Как настроение сейчас в раздевалке, ведь, когда проигрываешь значительную часть матча, я думаю, что эмоции приравниваются к победным?
- Да, эмоции были более положительные, но их нельзя сравнивать с победой, потому что мы заработали лишь один балл.
- Сегодня команде мало удавалось владеть инициативой, в чем причина, по твоему мнению?
- Потому что "Днепр-1" очень хорошая команда. Считаю, что в первом тайме больше инициатива была у соперников, а во втором уже у нас.
- Твой гол спас команду от поражения, можешь вспомнить этот момент?
- Сначала Юсов выходил один на один, защитник заблокировал удар. Затем Юрченко подал угловой, я пробил головой, а потом добил.
- Конечно, одно очко - это не то, благодаря чему можно команду поднимать в турнирной таблице, есть ли уже в команде разговоры о Первой лиге?
- Нет, мы о таком даже не думаем, мы на каждую игру выходим и настраиваемся, как на последнюю, мы хотим остаться и все для этого делаем, - рассказал Имереков.
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