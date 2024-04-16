Заря начала продажу билетов на матч с Шахтером

"Заря" начала продажу билетов на перенесенный матч 10-го тура УПЛ против "Шахтера". Эта игра пройдет 18 апреля в пригороде Киева на стадионе "Левый берег".

Ранее сообщалось, что луганский клуб получил разрешение на допуск 830 человек на трибуны, а в продаже будет около 600 билетов

Цена тикета составляет 200 гривен. Приобрести их можно по этой ссылке.

Напомним, матч "Заря" - "Шахтер" начнется в 15:30.