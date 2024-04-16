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Заря начала продажу билетов на матч с Шахтером
Игра состоится 18 апреля
Фото: Аліна Єрофеєва
"Заря" начала продажу билетов на перенесенный матч 10-го тура УПЛ против "Шахтера". Эта игра пройдет 18 апреля в пригороде Киева на стадионе "Левый берег".
Ранее сообщалось, что луганский клуб получил разрешение на допуск 830 человек на трибуны, а в продаже будет около 600 билетов
Цена тикета составляет 200 гривен. Приобрести их можно по этой ссылке.
Напомним, матч "Заря" - "Шахтер" начнется в 15:30.
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Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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