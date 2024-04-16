Когут: В матче с ЛНЗ более справедливым был бы ничейный итог

Капитан, голкипер "Вереса" Богдан Когут подвел итоги матча 24-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (0:1).

- В каждом матче мы настраиваемся на победу. Ведь только максимальный набор очков может помочь исправить незавидное турнирное положение. К сожалению, сегодня "Верес" постигла неудача, хотя, считаю, что более справедливым был бы ничейный итог.

– ЛНЗ и "Верес" провели два разных тайма.

– Согласен, до перерыва участники матча были скованными, часто ошибались, и таким футболом болельщики были разочарованы. Тем более, что до голевых моментов дело не доходило. К сожалению, из-за воздушной тревоги перерыв значительно затянулся, и уже не в первый раз это пошло нам не на пользу. Хозяева начали гораздо активнее, забили быстрый гол, имели еще несколько полумоментов.

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Все же, благодаря проведенным заменам, настойчивости на флангах соперничество постепенно началось на встречных курсах, и уже у нас появились возможности отличиться. Опасно пробивал Дмитрий Шастал, еще раз союзником черкасской команды стала перекладина. Жаль, что не спаслись от поражения, потому что на одно очко мы сегодня заслужили.

– До завершения сезона "Верес" осталось сыграть еще шесть поединков, а турнирное положение остается очень тяжелым.

– Мы отлично осознаем всю сложность ситуации. Без преувеличения, у нас впереди шесть финалов. Кстати, сегодня "Вересу" очень не хватало в опорной зоне дисквалифицированного Валерия Кучерова. Дальше с ним будет легче. Надеюсь, что настроенность на атаку, максимальная мотивация помогут "Вересу" продолжить прописку в элите, - сказал Когут.