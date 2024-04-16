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Когут: В матче с ЛНЗ более справедливым был бы ничейный итог
"Верес" минимально уступил черкасском клубу
Фото: НК Верес
Капитан, голкипер "Вереса" Богдан Когут подвел итоги матча 24-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (0:1).
- В каждом матче мы настраиваемся на победу. Ведь только максимальный набор очков может помочь исправить незавидное турнирное положение. К сожалению, сегодня "Верес" постигла неудача, хотя, считаю, что более справедливым был бы ничейный итог.
– ЛНЗ и "Верес" провели два разных тайма.
– Согласен, до перерыва участники матча были скованными, часто ошибались, и таким футболом болельщики были разочарованы. Тем более, что до голевых моментов дело не доходило. К сожалению, из-за воздушной тревоги перерыв значительно затянулся, и уже не в первый раз это пошло нам не на пользу. Хозяева начали гораздо активнее, забили быстрый гол, имели еще несколько полумоментов.
Все же, благодаря проведенным заменам, настойчивости на флангах соперничество постепенно началось на встречных курсах, и уже у нас появились возможности отличиться. Опасно пробивал Дмитрий Шастал, еще раз союзником черкасской команды стала перекладина. Жаль, что не спаслись от поражения, потому что на одно очко мы сегодня заслужили.
– До завершения сезона "Верес" осталось сыграть еще шесть поединков, а турнирное положение остается очень тяжелым.
– Мы отлично осознаем всю сложность ситуации. Без преувеличения, у нас впереди шесть финалов. Кстати, сегодня "Вересу" очень не хватало в опорной зоне дисквалифицированного Валерия Кучерова. Дальше с ним будет легче. Надеюсь, что настроенность на атаку, максимальная мотивация помогут "Вересу" продолжить прописку в элите, - сказал Когут.
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