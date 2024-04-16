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Источник назвал сумму, которую Динамо захочет получить за Волошина
До лета Суркис точно не будет рассматривать предложения по игроку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Журналист Михаил Спиваковский высказался о перспективах полузащитника Назара Волошина уйти из киевского "Динамо".
"Как оказалось, "Страсбург" наиболее активный игрок на этом поле. Другие клубы не проявляют такой конкретики. По моей информации Игорь Суркис очень доволен уровнем игры Волошина и до лета точно не будет рассматривать никакие предложения, даже если они будут поступать.
2 млн - это сумма на Transfermarkt. А Волошину только 20 лет. Он только поднимается на пик, то эти деньги ни о чем. Думаю, что Суркис будет ожидать не менее 10 млн", - заявил журналист.
В текущем сезоне Волошин провел 24 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действителен до 30 июня 2027 года.
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