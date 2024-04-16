Источник назвал сумму, которую Динамо захочет получить за Волошина

Журналист Михаил Спиваковский высказался о перспективах полузащитника Назара Волошина уйти из киевского "Динамо".

"Как оказалось, "Страсбург" наиболее активный игрок на этом поле. Другие клубы не проявляют такой конкретики. По моей информации Игорь Суркис очень доволен уровнем игры Волошина и до лета точно не будет рассматривать никакие предложения, даже если они будут поступать.

2 млн - это сумма на Transfermarkt. А Волошину только 20 лет. Он только поднимается на пик, то эти деньги ни о чем. Думаю, что Суркис будет ожидать не менее 10 млн", - заявил журналист.