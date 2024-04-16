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Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай – Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
"Минай" и "Динамо" наконец-то доиграют матч 16 тура УПЛ, который не состоялся еще в прошлом году на Закарпатье из-за отсутствия света на стадионе хозяев. По договоренности сторон, игра теперь состоится в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского". "Динамо" проведет этот матч на волне успеха в игре с "Александрией" (1:0), а "Минай" в прошлом туре разочаровал своей ничьей с "Оболонью" (1:1).
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Матч 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" состоится в среду, 17 апреля, в 15:30 во Киеве, на стадионе "Динамо им. В. Лобановского". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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