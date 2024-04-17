Все награды - Динамо. Определены лучшие игрок и тренер 24-го тура УПЛ

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игроков и тренера 24-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Награды достались представителям "Динамо". В голосовании среди футболистов победил хавбек киевлян Владимир Бражко, который набрал 78% голосов в Instagram и 65% в Google Form.

Он опередил форварда "Зари" Игоря Горбача, защитника "Металлиста 1925" Максима Имерекова и хавбека "ЛНЗ" Геннадия Пасича.

Признание лучшего наставника получил коуч киевской команды Александрй Шовковский. Тренер удостоился 70% голосов болельщиков в Instagram и 55% в Google Form.

Его конкурентами были Юрий Коваль ("Заря"), Виктор Скрипник ("Металлист 1925") и Виталий Пономарев ("Рух").

Напомним, "Динамо" в меньшинстве на выезде обыграло "Александрию" (1:0), а победный гол забил Бражко.