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Все награды - Динамо. Определены лучшие игрок и тренер 24-го тура УПЛ
УПЛ подвела итоги прошедшего тура
Фото: ФК Динамо Київ
УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игроков и тренера 24-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
Награды достались представителям "Динамо". В голосовании среди футболистов победил хавбек киевлян Владимир Бражко, который набрал 78% голосов в Instagram и 65% в Google Form.
Он опередил форварда "Зари" Игоря Горбача, защитника "Металлиста 1925" Максима Имерекова и хавбека "ЛНЗ" Геннадия Пасича.
Признание лучшего наставника получил коуч киевской команды Александрй Шовковский. Тренер удостоился 70% голосов болельщиков в Instagram и 55% в Google Form.
Его конкурентами были Юрий Коваль ("Заря"), Виктор Скрипник ("Металлист 1925") и Виталий Пономарев ("Рух").
Напомним, "Динамо" в меньшинстве на выезде обыграло "Александрию" (1:0), а победный гол забил Бражко.
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