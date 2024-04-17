УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу

Матч с "Минаем" складывался очень легко для "Динамо". Александр Шовковский выставил на игру атакующий состав, и в первом тайме киевляне просто не замечали соперника. "Динамо" забило дважды, но могло отправить больше мячей в ворота Бандуры. Однако все изменилось во втором тайме. Любенович провел удачные замены, Кораблин быстро отыграл один гол, и киевляне потеряли контроль над игрой – у "Миная" были шансы чтобы сравнять счет. Однако в конце игры "бело-синие" вернули себе инициативу, и Волошин забил третий гол. Победа остались за "Динамо".

Это был специфический матч, а значит к нему применялись специфические регламентные нормы. В частности, игроки, которые начинали декабрьский матч в старте, должны были бы сегодня снова оказаться в старте, либо полностью отсутствовать в заявке. Кроме того, не действовали дисквалификации Волошина и Корнийчука, полученные в последнем туре на выходных.

Регламентные нормы повлияли на то, что Любенович сделал сразу шесть замен в составе, по сравнению с игрой против "Оболони", в частности вышли на поле Бандура и Немчанинов. У "Динамо" было три изменения после "Александрии". Бражко не попал в заявку из-за вируса, вернулся в основу Виталий Буяльский.

Преимущество "Динамо" в первом тайме было ошеломляющим. "Минай" действовал слишком пассивно, без рвения и энергии, и для киевлян эта игра была похожа на тренировку. Комбинационные действия, стеночки, участие фактически всех полевых игроков в построениях атак – всего этого было достаточно. "Минаю" посчастливилось пропустить лишь два гола.

Первый мяч забил Виталий Буяльский -–игра в стенку с Ванатом, и прекрасный удар. Во втором голе тоже участие приняли и Ванат, и Буяльский. Капитан "Динамо" отдал разрезной пас на Ярмоленко, прострел, и Немчанинов опередил Ваната, срезав мяч в собственные ворота.

"Динамо" атаковало и дальше – в частности были хорошие шансы у Ваната, Волошина и не только.

Все изменилось во втором тайме. Любенович провел две замены, и это сразу принесло "Минаю" дивиденды. Никто активно не мешал Ременяку выполнить проход с мячом к чужой штрафной еще с собственной половины поля, дать пас на Вакулу, и выполнить обманчивый рывок в штрафную. Мяч получил Вакула, подача, на подхвате Кораблин и точный удар в угол – 2:1, возвращение интриги.

И это было настоящее, а не формально возвращение интереса в матч. "Динамо" так и не включилось во втором тайме, а когда поле покинули Буяльский и Ярмоленко, дела киевлян уже выглядели по-настоящему плохо. Свой лучший момент "Минай" на 71-й минуте, когда Семотюк дважды в упор пробивал по воротам "Динамо", но сначала защитник, а затем Бущан спасли киевлян от гола.

И все же "Минаю" не удалось выжать максимум от своих усилий, и в конце игры второе дыхание открылось у игроков "Динамо". У киевлян стало больше опасных атак, и одну из них результативно завершил Назар Волошин.

3:1 – контрастный матч от двух команд, которые качественно смогли отыграть лишь по одному тайму.

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Минай" – "Динамо" Киев 1:3

Голы: Кораблин 48 – Буяльский 4, Немчанинов 28 (авт.), Волошин 86

"Минай": Бандура – Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Кисиль – Петько, Витенчук (Семотюк 66) – Демиденко (Устименко 46), Кораблин (Гуничев 87), Вакула (Корнийчук 88) – Попов (Ременяк 46)

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Андриевский – Ярмоленко (Диалло 61), Буяльский (Шепелев 61), Кабаев (Шапаренко 46), Волошин – Ванат (Пономаренко 88)

Предупреждения: Дмитрук 60, Кисиль 90+1 – Ярмоленко 56, Ванат 75