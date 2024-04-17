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Ванат отдал ассист в матче с Минаем, а гол у него отобрал... соперник. Видео, как Динамо забило за тайм дважды

Премьер-лига

Доигровка матча 16-го тура УПЛ

Ванат отдал ассист в матче с Минаем, а гол у него отобрал... соперник. Видео, как Динамо забило за тайм дважды

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Минай" и "Динамо" в среду, 17-го апреля, доиграют матч 16-го тура УПЛ, который был прерван в декабре 2023-го года из-за затяжной воздушной тревоги.

В первом тайме "Динамо", которое формально играет в гостях, но фактически – дома, отметилось двумя мячами. Сначала киевляне разыграли хорошую комбинацию, которую точным ударом увенчал Буяльский. Голевой пас отдал Ванат, выйдя на первое место в списке бомбардиров УПЛ.

Также Ванат был близок к тому, чтобы забить свой 12-й гол в чемпионате. Собственно, Владислав принял участие во второй голевой атаке "Динамо", но забить не сумел, потому что его "опередил" защитник "Миная". Автогол Немчанинова.

Отметим, что в начале второго тайма "Минай" один гол отыграл.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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