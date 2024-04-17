Любенович - о матче с Динамо: Снова чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника

Главный тренер "Миная" Желько Любенович во флэш-интервью подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Динамо" (3:1).

"Два разных тайма от "Миная"? По регламенту, со старта должны были выйти те футболисты, которые начинали встречу в прошлом году, когда матч прервали. Но в перерыве мы сделали некоторые замены, что пошло нам на пользу. Стали лучше играть и второй тайм у нас получился лучше. Второй тайм — этот тот показатель, к чему мы стремимся и в какой футбол хотим играть.

К сожалению, нам снова чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника. Как и в матчах с "Оболонью", "Полесьем", "Александрией". У нас были очень хорошие моменты во втором тайме, когда можно и нужно было забивать. Жаль, что не забили второй гол — была бы совсем другая ситуация, если бы счет был 2:2. Будем работать над этим", - сказал Любенович.