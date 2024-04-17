Бандура: При счете 1:2 я увидел у Динамо панику в некоторых моментах

Голкипер "Миная" Александр Бандура подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3) .

- Александр, на что игроки "Миная" рассчитывали перед поединком с киевским "Динамо"?

- Мы хотели и реально рассчитывали заработать одно очко. По первому тайму об этом говорить было тяжело - просто нас возили. А вот после перерыва картина на футбольном поле была другая.

- С чем связана такая несмелая игра вашей команды в первом тайме?

- Сначала мы чего-то опасались. Динамовцы было заряжены на этот матч, это было видно. А уже после перерыва хозяева подумали, что мне так кажется, что смогут легко довести игру до победного конца. Плюс мои партнеры смогли немного расслабиться, да и гол Кораблина нам помог. При счете 1:2 у "Динамо" я увидел панику в некоторых моментах. Мы имели два момента, чтобы сравнять счет. Да, мы проиграли в конце концов, но не беззубо.

- Почему "Минаю" вторые таймы удаются лучше, чем первые таймы. С чем вы это связываете?

- Трудно это объяснить. Все дело в психологии, у нас очень много молодых футболистов в составе. А потом, когда игроки "Миная" разыгрываются, то потом легче играть ребятам.

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- Смотрю на состав и действительно вижу, что у вас мало футболистов с большим опытом...

- Соглашусь. Пожалуй, к ветеранам могу отнести себя, Дмитрия Немчанинова и Сергея Петько.

- Саша, а кто из молодых футболистов уже через год-два может заявить о себе в Премьер-лиге?

- Думаю, что Скиба, Кораблин, Гуничев и Кемкин при добросовестном отношении к делу могут стать заметными игроками в УПЛ.

- Какие шансы у "Миная" остаться в элитном дивизионе?

- Они есть, хотя я их оценил бы в 30%. Может и немного, но мы в это верим. Нам бы попасть в переходные игры, уже это было бы достойным для нас результатом в текущей ситуации. Для нас важно набирать очки уже в ближайших матчах. Нельзя откладывать все до последних игр.

- Ты пропустил сегодня три мяча. Этого можно было избежать?

- Первый мяч я пропустил от Буяльского на 5-й минуте. Виталий пробил между ног нашему защитнику, я бросился в один угол ворот, а он пробил в другой. Второй мяч - это автогол от Немчанинова. В конце встречи я ждал удара от Ваната, перекрывал этот возможный удар. А забил Волошин, здесь немножко не доиграл наш крайний защитник.

- Какое настроение сейчас в раздевалке "Миная"?

- Все расстроены, проигрывать никто не любит. Хотя Желько Любенович похвалил нас за игру. Но, хорошо играть, не значит достигать положительного результата.