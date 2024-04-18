Цыганков еще не вернулся к тренировкам с Жироной - испытывает дискомфорт после травмы

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков 17 апреля снова пропустил тренировку команды.

Как сообщает Comunicate, украинец все еще испытывает дискомфорт в икроножной мышце и его участие в матче с "Кадисом" 20 апреля остается под вопросом.

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Напомним, что из-за этого повреждения Цыганков уже пропустил игру с "Атлетико" (1:3) 12 апреля.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.