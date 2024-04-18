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"Готовый сценарий для Голливуда". Иващенко высказался о ничьей с Александрией

Премьер-лига

Команды поделили очки в сумасшедшем матче

"Готовый сценарий для Голливуда". Иващенко высказался о ничьей с Александрией

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итоги ничьей с "Александрией" (2:2) в перенесенном матче 15-го тура УПЛ.

– Без преувеличения, готовый сценарий для Голливуда, три пенальти и такая драматическая развязка. Настоящие американские горки. Не знаю, как для болельщиков, а для тренеров это была, как говорится, валидольная игра.

– "Александрия" нынешнего образца это команда, которая любит контролировать мяч. В первом тайме "пивовары" не всегда действовали компактно, не отличались четким отбором, чтобы не позволять хозяевам комбинировать.

– Это все психология. Если бы мы находились в зоне комфортности, а не вылета, то, убежден, не было бы столько индивидуальных и командных ошибок. Ведь на тренировках ребята доказывают, что могут играть значительно лучше. А в календарных поединках бремя боязни проиграть часто берет верх. Хорошо, что сегодня удалось уйти на перерыв не пропустив, хотя у "горожан" было несколько выгодных моментов. Спасибо и нашему вратарю Назарию Федоривскому, который парировал пенальти, сделав себе отличный подарок, ведь у него сегодня – день рождения.

– На что вы настраивали подопечных в перерыве?

– Просил не действовать с оглядкой на тылы, а благодаря настырности отодвинуть игру от своих владений, заставлять высоким прессингом хозяев ошибаться. Сложилось впечатление, что александрийцы не были готовы к изменению настроения у гостей. Мы уже ни в чем не уступали им, а после реализованного на 80 минуте пенальти даже вышли вперед.

– Кстати, в отчетном поединке было назначено сразу три пенальти. Все ли справедливы?

– У меня претензий к арбитру нет.

– Когда, казалось, что именно гости добудут такие желанные три очка, хозяевам под занавес удалось добиться перелома.

– Мы сами виноваты. Опять, как говорится, наступили на те же грабли. Чтобы сохранить победный счет слишком близко отходили к своим воротам, не хватало надежной под страховки на флангах, откуда александрийцы делали опасные передачи. Считаю, что хозяева своей заточенностью на атаку заслуживают похвалы и забитые голы.

– Если откровенно, когда в компенсированное время счет стал – 2:1 в пользу "горожан", то надеялись, что повезет спастись?

– Возможно, уровень мастерства подопечных еще желает лучшего, но чего у ребят не отберешь, так это бойцовского характера. И за вспышку активности на последних минутах "Оболонь" была вознаграждена голом Игоря Краснопира.

– И все же, в чью пользу сегодняшняя ничья?

– Если принять во внимание, когда мы забили свой второй гол, то, конечно, больше довольны добытым очком должны быть гости, - заявил Иващенко.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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