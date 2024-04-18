Немчанинов: Не припомню, чтобы в УПЛ забивал в свои ворота

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился мыслями после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 16-го тура УПЛ.

"На мой взгляд, были разные таймы. В первом условия диктовали киевляне и их преимущество в два мяча было закономерным. К сожалению, я записал в свой пассив автогол. Не припомню, чтобы такое случалось со мной раньше в элитном дивизионе. Хотелось ликвидировать в подкате угрозу, но не получилось. Впрочем, нельзя сказать, что до перерыва мы были обречены, старались, однако свои полумоменты не использовали.

Появление "свежих" игроков во втором тайме пошло "Минаю" на пользу. Добавил уверенности и быстрый гол. Соперничество уже шло на встречных курсах. Были моменты, как у нас, так и у динамовцев, которым под занавес повезло больше.

Поклонники статистики часто пользуются таким термином: ожидаемые голы. Так вот "Минай" в весенней части сезона довольно часто создает остроту у чужих ворот, но реализация подводит. Не стал исключением и сегодняшний матч. Вот почему, чтобы рассчитывать на лучшую судьбу в следующих поединках следует срочно исправлять прицел. Потому что за ожидаемые голы три очка не присуждают. Поэтому и возвращаемся домой с неприятным осадком", - сказал Немчанинов.