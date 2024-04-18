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Немчанинов: Не припомню, чтобы в УПЛ забивал в свои ворота

Премьер-лига

Защитник закарпатцев прокомментировал поражение от "Динамо"

Немчанинов: Не припомню, чтобы в УПЛ забивал в свои ворота

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился мыслями после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 16-го тура УПЛ.

"На мой взгляд, были разные таймы. В первом условия диктовали киевляне и их преимущество в два мяча было закономерным. К сожалению, я записал в свой пассив автогол. Не припомню, чтобы такое случалось со мной раньше в элитном дивизионе. Хотелось ликвидировать в подкате угрозу, но не получилось. Впрочем, нельзя сказать, что до перерыва мы были обречены, старались, однако свои полумоменты не использовали.

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Появление "свежих" игроков во втором тайме пошло "Минаю" на пользу. Добавил уверенности и быстрый гол. Соперничество уже шло на встречных курсах. Были моменты, как у нас, так и у динамовцев, которым под занавес повезло больше.

Поклонники статистики часто пользуются таким термином: ожидаемые голы. Так вот "Минай" в весенней части сезона довольно часто создает остроту у чужих ворот, но реализация подводит. Не стал исключением и сегодняшний матч. Вот почему, чтобы рассчитывать на лучшую судьбу в следующих поединках следует срочно исправлять прицел. Потому что за ожидаемые голы три очка не присуждают. Поэтому и возвращаемся домой с неприятным осадком", - сказал Немчанинов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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