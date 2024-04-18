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Хавбек Миная: Гол дал толчок. При счете 2:1 Динамо запаниковало
Тимур Кораблин забил единственный гол своей команды в этом матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Миная" Тимур Кораблин прокомментировал поражение от "Динамо" (1:3) в матче 16-го тура УПЛ.
– Сегодня "Минай" продемонстрировал два разных тайма. Почему, по вашему мнению, они так отличались?
– Как вам сказать? Мы были настроены на эту игру, но в 1-м тайме не очень удавалась игра, а потом, когда во 2-м тайме забили один гол – понеслись, и так вот получилось.
– То есть именно гол дал тот толчок?
– Да, гол дал толчок. 2:1, "Динамо" запаниковало, и мы двигались дальше. Так бывает, это футбол.
– Почему не удалось воспользоваться следующими моментами еще раз, сравнять счет?
– "Динамо" сзади очень хорошо сыграло, мы не смогли забить.
– Расскажите о своем голе.
– Была контратака. Вакула тянет мяч, дает мне в зону, и я одним касанием в девятку.
– Разговаривали перед игрой с вашим партнером по команде – он говорил, что в команде достаточно хорошая психологическая ситуация, несмотря на то, что она борется за сохранение прописки в УПЛ.
– Да, это вся заслуга наших тренеров. Они нас не давят, они нас поддерживают всегда, говорят: "Выходите, играйте". Это "Динамо", нужно выходить с такой командой и не бояться играть. Это гранд нашего футбола, и мы были готовы к этой игре.
– Сейчас у "Миная" довольно плотный график.
– Мы – молодые футболисты, для нас лучше играть, чем много тренироваться, – сказал Кораблин.
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