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Хавбек Миная: Гол дал толчок. При счете 2:1 Динамо запаниковало

Премьер-лига

Тимур Кораблин забил единственный гол своей команды в этом матче

Хавбек Миная: Гол дал толчок. При счете 2:1 Динамо запаниковало

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Миная" Тимур Кораблин прокомментировал поражение от "Динамо" (1:3) в матче 16-го тура УПЛ.

– Сегодня "Минай" продемонстрировал два разных тайма. Почему, по вашему мнению, они так отличались?

– Как вам сказать? Мы были настроены на эту игру, но в 1-м тайме не очень удавалась игра, а потом, когда во 2-м тайме забили один гол – понеслись, и так вот получилось.

– То есть именно гол дал тот толчок?

– Да, гол дал толчок. 2:1, "Динамо" запаниковало, и мы двигались дальше. Так бывает, это футбол.

– Почему не удалось воспользоваться следующими моментами еще раз, сравнять счет?

– "Динамо" сзади очень хорошо сыграло, мы не смогли забить.

– Расскажите о своем голе.

– Была контратака. Вакула тянет мяч, дает мне в зону, и я одним касанием в девятку.

– Разговаривали перед игрой с вашим партнером по команде – он говорил, что в команде достаточно хорошая психологическая ситуация, несмотря на то, что она борется за сохранение прописки в УПЛ.

– Да, это вся заслуга наших тренеров. Они нас не давят, они нас поддерживают всегда, говорят: "Выходите, играйте". Это "Динамо", нужно выходить с такой командой и не бояться играть. Это гранд нашего футбола, и мы были готовы к этой игре.

– Сейчас у "Миная" довольно плотный график.

– Мы – молодые футболисты, для нас лучше играть, чем много тренироваться, – сказал Кораблин.

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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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