И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3

Этот матч начался еще в декабре 2023-го года, а закончился только в середине апреля 2024-го. "Минай" и "Динамо" наконец доиграли многострадальный матч. Казалось, что интриги не будет, но закарпатцы сумели навязать бой. Проиграли, но сохранили честь.

Как это было – видела и фиксировала на фотокамеру фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Вниманию читателей – фотогалерея с матча УПЛ.

Фотогалерея