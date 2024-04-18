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Премьер-лига

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И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3

Премьер-лига

Доиграли многострадальный матч

И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч начался еще в декабре 2023-го года, а закончился только в середине апреля 2024-го. "Минай" и "Динамо" наконец доиграли многострадальный матч. Казалось, что интриги не будет, но закарпатцы сумели навязать бой. Проиграли, но сохранили честь.

Как это было – видела и фиксировала на фотокамеру фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Вниманию читателей – фотогалерея с матча УПЛ.

Фотогалерея

И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 1И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 2И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 3И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 4И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 5И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 6И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 7И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 8И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 9И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 10И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 1И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 2И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 3И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 4И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 5И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 6И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 7И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 8И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 9И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 10И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 1И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 2И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 3И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 4И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 5И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 6И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 7И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 8И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 9И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 10И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 1И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 2И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 3И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 4И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 5И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 6И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 7И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 8И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 9И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 10И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 1И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 2И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 3И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 4И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 5И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 6И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 7И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 8И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 9И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 10И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 1И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 2И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 3И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 4И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 5И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 6И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3 - фото 7
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