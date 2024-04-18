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И здесь не без интриги. ФОТОрепортаж с матча Минай - Динамо 1:3
Доиграли многострадальный матч
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Этот матч начался еще в декабре 2023-го года, а закончился только в середине апреля 2024-го. "Минай" и "Динамо" наконец доиграли многострадальный матч. Казалось, что интриги не будет, но закарпатцы сумели навязать бой. Проиграли, но сохранили честь.
Как это было – видела и фиксировала на фотокамеру фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Вниманию читателей – фотогалерея с матча УПЛ.
Фотогалерея
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