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Когда Шахтер - Динамо? УПЛ утвердила календарь матчей 28-го тура

Премьер-лига
Обновлено

Известна дата украинского Классического

Когда Шахтер - Динамо? УПЛ утвердила календарь матчей 28-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 28-го тура УПЛ сезона-2023/24.

28-й тур

11 мая (суббота)

Ворскла - Минай 13:00

Оболонь - Рух 15:30

Шахтер - Динамо 18:00

12 мая (воскресенье)

Александрия - Днепр-1 13:00

Черноморец - Металлист 1925 15:30

Кривбасс - Полесье 18:00

13 мая (понедельник)

Колос - ЛНЗ 15:30

Заря - Верес 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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