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Когда Шахтер - Динамо? УПЛ утвердила календарь матчей 28-го тура
Известна дата украинского Классического
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 28-го тура УПЛ сезона-2023/24.
28-й тур
11 мая (суббота)
Ворскла - Минай 13:00
Оболонь - Рух 15:30
Шахтер - Динамо 18:00
12 мая (воскресенье)
Александрия - Днепр-1 13:00
Черноморец - Металлист 1925 15:30
Кривбасс - Полесье 18:00
13 мая (понедельник)
Колос - ЛНЗ 15:30
Заря - Верес 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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