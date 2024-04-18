  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: Минай борется за выживание в УПЛ, поэтому это опасный соперник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Минай борется за выживание в УПЛ, поэтому это опасный соперник

Премьер-лига

Наставник "Руха" - о подготовке команды к матчу с закарпатцами

Пономарев: Минай борется за выживание в УПЛ, поэтому это опасный соперник

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче с "Минаем".

"У "Миная" задача сохранить прописку в УПЛ, поэтому в матче против нас эта команда отдаст все силы. Это опасный соперник, который борется за выживание в высшем дивизионе, а потому от закарпатцев можно ожидать все что угодно. Игра против "Миная" точно будет тяжелой. Не хочется разделять матчи на важные или неважные, ведь сейчас конец сезона и важен каждый поединок и набранные очки.

Конечно, мы будем анализировать матч против "Миная" в первом круге. Тогда "Рух" потерял очки на своем поле. Также мы потеряли очки в похожей ситуации против другого борца за выживание - "Оболони". Эти игры еще раз доказывают, что нет легких соперников в УПЛ и трудно предсказать результат фактически любого матча. Наша задача сейчас - тщательно и ответственно подготовиться к игре с "Минаем", чтобы получить положительный результат на Закарпатье.

Воспитанники Академии регулярно приобщаются к тренировкам с первой командой и работают в ее привычном режиме. Тренерский штаб хочет, чтобы они как можно скорее адаптировались к нашим требованиям и реалиям взрослого футбола, тренировочного процесса основной команды. Это непрерывный процесс и мы продолжим привлекать молодежь в наш состав и придет время, когда они будут готовы усилить первую команду и играть на уровне УПЛ", - сказал Пономарев.

Матч "Минай" - "Рух" состоится 22 апреля и начнется в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Когда Шахтер - Динамо? УПЛ утвердила календарь матчей 28-го тура
yellow-arrow
Витенчук: Минай не опустил руки и при счете 1:2 продолжал идти в атаку
Рух (Львов) ФК Минай Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости