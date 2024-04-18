Пономарев: Минай борется за выживание в УПЛ, поэтому это опасный соперник

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче с "Минаем".

"У "Миная" задача сохранить прописку в УПЛ, поэтому в матче против нас эта команда отдаст все силы. Это опасный соперник, который борется за выживание в высшем дивизионе, а потому от закарпатцев можно ожидать все что угодно. Игра против "Миная" точно будет тяжелой. Не хочется разделять матчи на важные или неважные, ведь сейчас конец сезона и важен каждый поединок и набранные очки.

Конечно, мы будем анализировать матч против "Миная" в первом круге. Тогда "Рух" потерял очки на своем поле. Также мы потеряли очки в похожей ситуации против другого борца за выживание - "Оболони". Эти игры еще раз доказывают, что нет легких соперников в УПЛ и трудно предсказать результат фактически любого матча. Наша задача сейчас - тщательно и ответственно подготовиться к игре с "Минаем", чтобы получить положительный результат на Закарпатье.

Воспитанники Академии регулярно приобщаются к тренировкам с первой командой и работают в ее привычном режиме. Тренерский штаб хочет, чтобы они как можно скорее адаптировались к нашим требованиям и реалиям взрослого футбола, тренировочного процесса основной команды. Это непрерывный процесс и мы продолжим привлекать молодежь в наш состав и придет время, когда они будут готовы усилить первую команду и играть на уровне УПЛ", - сказал Пономарев.