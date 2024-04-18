Герреро на месте. Заря и Шахтер объявили составы на матч

В четверг, 18-го апреля, состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". Обе команды объявили составы на матч.

"Заря": Сапутин - Бутко, Батагов, Джордан, Вантух - Башич, Яцик, Кирюханцев - Антюх, Горбач - Герреро.

Запасные "Зари": Мацапура, Турбаевский, Жуниньо, Дрышлюк, Мишнев, Жан Клод, Хахлев, Мичин, Волошин, Слесар, Ндур, Бугай.

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Крыськив, Бондаренко, Судаков - Швед, Кевин - Сикан.

Запасные "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналду, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре, Келси.

Добавим, что игра начнется в 15:30. Следить за ходом событий на поле можно в текстовом онлайне. Также доступна видеотрансляция игры.