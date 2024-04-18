  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герреро на месте. Заря и Шахтер объявили составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герреро на месте. Заря и Шахтер объявили составы на матч

Премьер-лига
Обновлено

Игра начнется в 15:30

Герреро на месте. Заря и Шахтер объявили составы на матч

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

В четверг, 18-го апреля, состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". Обе команды объявили составы на матч.

"Заря": Сапутин - Бутко, Батагов, Джордан, Вантух - Башич, Яцик, Кирюханцев - Антюх, Горбач - Герреро.

Запасные "Зари": Мацапура, Турбаевский, Жуниньо, Дрышлюк, Мишнев, Жан Клод, Хахлев, Мичин, Волошин, Слесар, Ндур, Бугай.

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Крыськив, Бондаренко, Судаков - Швед, Кевин - Сикан.

Запасные "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналду, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре, Келси.

Добавим, что игра начнется в 15:30. Следить за ходом событий на поле можно в текстовом онлайне. Также доступна видеотрансляция игры.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Зоря - Шахтар
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Возможность уйти в отрыв. Заря - Шахтер. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Пономарев: Минай борется за выживание в УПЛ, поэтому это опасный соперник
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости