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Герреро на месте. Заря и Шахтер объявили составы на матч
Игра начнется в 15:30
Фото: Аліна Єрофеєва
В четверг, 18-го апреля, состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". Обе команды объявили составы на матч.
"Заря": Сапутин - Бутко, Батагов, Джордан, Вантух - Башич, Яцик, Кирюханцев - Антюх, Горбач - Герреро.
Запасные "Зари": Мацапура, Турбаевский, Жуниньо, Дрышлюк, Мишнев, Жан Клод, Хахлев, Мичин, Волошин, Слесар, Ндур, Бугай.
"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Крыськив, Бондаренко, Судаков - Швед, Кевин - Сикан.
Запасные "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналду, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре, Келси.
Добавим, что игра начнется в 15:30. Следить за ходом событий на поле можно в текстовом онлайне. Также доступна видеотрансляция игры.
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