Президент МХ 1925: Когда я пришел на переговоры с Барсой, они уже 5 лет проигрывали все, что можно, но при этом подписали рекордный контракт со Spotify

Президент " Металлиста 1925 " Владимир Носов рассказал, как можно найти прибыльную составляющую в украинском футболе.

– Есть пять источников финансирования футбола, если взять мир: 1) телевизионные права; 2) зрители на трибунах – первого и второго у нас просто нет; 3) мерч – у нас не работает; 4) продажа футболистов – то, что более-менее у нас есть; 5) реклама – рекламный рынок у нас на 80-90% – это люди, которые сами финансируют свои компании. Где здесь может быть бизнес? Может, вы еще какие-то категории добавите, кроме этих пяти, чтобы это был бизнес?

– Вы совершенно правильно перечислили основные составляющие – их, конечно, больше 5, – но неправильно распределили. Потому что первое и основное – это как раз рекламные права и маркетинг. Если вы посмотрите на то, как на сегодняшний день построен маркетинг УПЛ, то увидите, что он построен, так скажем, 7-8.

Когда-то, когда я пришел на переговоры с "Барселоной", они на тот момент уже 5 лет проигрывали все, что можно. Но при этом всем подписали рекордный контракт со Spotify и финансово чувствовали себя, в принципе, неплохо.

Если не смотреть на то, что огромные расходы были на трансферном рынке и так далее, с точки зрения привлечения средств ставили рекорд. Подчеркиваю, что 5 лет подряд никаких результатов не было на поле. Конечно, был мерч и так далее. Но посмотрите, как мерч продается у европейских клубов и как он продается у украинских клубов.

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– У нас это ноль в бюджете.

– Ну вот. Вы много знаете украинских клубов, которые работают с полноценными CRM-системами?

– Думаю, "Шахтер" точно работает.

– Может, где-то.