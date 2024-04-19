Сапутин - о поражении Шахтеру: Если бы не красная карточка, то все могло бы быть иначе

Голкипер "Зари" Александр Сапутин прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:3) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

- Очень сложный поединок получился. Как ты считаешь, чего вам не хватило, чтобы дотерпеть и все-таки выгрызть эту ничью?

- Матч получился очень хороший, мы очень старались сохранить результат, который был – 1:1. Тяжело играть вдесятером против такого соперника, как "Шахтер". Если бы не эта красная карточка, то могло бы быть все иначе.

- Собственно, красная карточка у Жордана. Видел, что ваши партнеры были недовольны тем, что он заработал эту вторую желтую. Как сам считаешь, была там желтая или все же ошибка Жордана?

- Я не видел этот момент, не могу сказать. Но это футбол, каждый ошибается. Случилось и случилось.

- "Заря" показала, что можно играть с "Шахтером". Следующий матч против "Шахтера" будет более боевым, я так думаю.

- Да. Мы на каждый матч настраиваемся одинаково, поэтому следующий матч будет, я считаю, не менее интересным.

- Давно "Заря" не играла так при поддержке болельщиков. Заряжали очень круто. Как можешь сам прокомментировать?

- Мы когда забили мяч, я побежал к болельщикам, отпраздновал вместе с ними этот гол. Было очень приятно, когда после матча они кричали мою фамилию. Это очень вдохновляет. Очень рад, когда люди болеют за "Зарю", потому что это очень большая команда с очень большими фанатами, - сказал Сапутин.