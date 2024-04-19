  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сапутин - о поражении Шахтеру: Если бы не красная карточка, то все могло бы быть иначе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сапутин - о поражении Шахтеру: Если бы не красная карточка, то все могло бы быть иначе

Премьер-лига

Луганчане остались вдесятером во втором тайме

Сапутин - о поражении Шахтеру: Если бы не красная карточка, то все могло бы быть иначе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Зари" Александр Сапутин прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:3) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

- Очень сложный поединок получился. Как ты считаешь, чего вам не хватило, чтобы дотерпеть и все-таки выгрызть эту ничью?

- Матч получился очень хороший, мы очень старались сохранить результат, который был – 1:1. Тяжело играть вдесятером против такого соперника, как "Шахтер". Если бы не эта красная карточка, то могло бы быть все иначе.

- Собственно, красная карточка у Жордана. Видел, что ваши партнеры были недовольны тем, что он заработал эту вторую желтую. Как сам считаешь, была там желтая или все же ошибка Жордана?

- Я не видел этот момент, не могу сказать. Но это футбол, каждый ошибается. Случилось и случилось.

Читайте такжеБондарь: Я вам покажу ногу Судакова. Если это не вторая желтая карточка, что тогда желтая?

- "Заря" показала, что можно играть с "Шахтером". Следующий матч против "Шахтера" будет более боевым, я так думаю.

- Да. Мы на каждый матч настраиваемся одинаково, поэтому следующий матч будет, я считаю, не менее интересным.

- Давно "Заря" не играла так при поддержке болельщиков. Заряжали очень круто. Как можешь сам прокомментировать?

- Мы когда забили мяч, я побежал к болельщикам, отпраздновал вместе с ними этот гол. Было очень приятно, когда после матча они кричали мою фамилию. Это очень вдохновляет. Очень рад, когда люди болеют за "Зарю", потому что это очень большая команда с очень большими фанатами, - сказал Сапутин.

По теме
yellow-arrow
Немного борьбы, и немного скандала. ФОТОрепортаж с матча Заря - Шахтер 1:3
yellow-arrow
Денису Гармашу – 34 года: что вы знаете об экс-полузащитнике киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Бондарь: Я вам покажу ногу Судакова. Если это не вторая желтая карточка, что тогда желтая?
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Александр Сапутин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости